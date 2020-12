Ennesimo incidente stradale a Modica, stavolta in via Nazionale, la stessa via in cui in poche settimane si sono verificati due incidenti che hanno fatto precipitare due auto nella stradina sottostante. Ad avere la peggio, stavolta, una donna che era a bordo di un’Alfa 147 e che è rimasta ferita. Per fortuna, le barriere in cemento hanno evitato il peggio. La donna è stata immediatamente trasportata al Maggiore di Modica. Sul posto il 118, i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine.