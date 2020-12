Ricorre domani, lunedì 14 dicembre, la solennità di Santo Spiridione, pastore taumaturgo e vescovo di Trimithunte, che sarà celebrata anche a Ragusa nel santuario della Madonna del Carmine. Gli appuntamenti religiosi hanno già preso il via ieri con il Rosario meditato e la preghiera al santo, riti tenutisi nel pomeriggio. Mentre oggi, a conclusione delle sante messe delle 11 e delle 18,30, una iniziativa molto attesa, nel rispetto delle prescrizioni antiCovid, è quella della benedizione dei bambinelli, da parte dei Carmelitani scalzi, che i fedeli porranno nei presepi delle proprie case. Domani, dunque, giornata ricca di eventi religiosi. Alle 8 la santa messa sarà presieduta da padre Landry Rakotorimanana dell’ordine dei Carmelitani scalzi mentre alle 9,30 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da padre Giuseppe Ramondazzo, parroco della parrocchia Beato Clemente Marchisio di Ragusa. Alle 11, quindi, è in programma la santa messa presieduta dal sacerdote Giorgio Occhipinti, direttore dell’ufficio diocesano per la Pastorale della salute. La messa sarà dedicata ai malati di Covid e a coloro che li assistono. Gli appuntamenti religiosi proseguiranno nel pomeriggio. Alle 17 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Nicola Iudica, parroco della parrocchia San Francesco d’Assisi di Ragusa mentre la santa messa delle 18,30 sarà presieduta da padre Gianni Iacono, odc, rettore del santuario della Madonna del Carmine di Ragusa. Al termine di ogni santa messa la chiesa sarà chiusa per consentire le procedure di sanificazione e areazione. Il simulacro di Santo Spiridione potrà essere visitato dalle 12,30 alle 16,45 e dalle 20 alle 21.