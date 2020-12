Come riconoscere un buon olio extravergine d’oliva. Un corso specifico per assaggiatori d’olio sarà rivolto esclusivamente ai soci dell’associazione Maitre italiani ristoranti e alberghi (Amira) in collaborazione con il consorzio di tutela dell’olio Dop Monti iblei. Il corso – rigorosamente a numero chiuso (riservato per l’appunto ai soci dell’associazione italiana Maitre) si svolgerà martedì 15 dicembre, con inizio alle 10, presso l’agriturismo Scornavacche a Chiaramonte Gulfi. I corsisti avranno la possibilità di degustare l’olio Dop Monti iblei nel corso di una giornata dedicata interamente alla formazione in aula. Essere assaggiatore d’olio equivale ad acquisire una piena consapevolezza dell’identità di un olio extravergine di oliva. “All’assaggio – afferma il presidente del consorzio, Giuseppe Arezzo – si scopre tutto, l’olio si svela. Un extravergine di qualità dovrà assolutamente rimandare al frutto da cui proviene – l’oliva – con profumi freschi, netti e piacevoli. Sempre al naso sarà possibile cogliere anche tutta una serie di note aromatiche di tipo erbaceo, vegetale e floreale”.