Sono 62 i ricoverati nei vari ospedali della provincia di Ragusa.

Nello specifico, questi sono i ricoverati nei vari ospedali iblei:

29 al Giovanni Paolo II: 13 in malattie infettive, 8 in area covid, 8 in terapia intensiva;

9 al Maggiore di Modica: 3 in malattie infettive e 6 in area covid,

24 al Guzzardi di Vittoria: 24 in area covid.

Un dato significativo: non vi sono più pazienti in terapia intensiva al Guzzardi di Vittoria.

Si registra un decesso nelle ultime 24 ore, ovvero la morte dell’infermiere di Pozzallo, Saverio Armenia, avvenuto ieri poomeriggio. Le vittime dall’inizio della pandemia sono 130.