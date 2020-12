Si sono svolti stamani i funerali di Maria Chiara Rivarolo, la giovane mamma di Modica rimasta vittima di un tragico incidente stradale che si è verificato giovedì sera in contrada Aguglie, sulla Modica-Pozzallo.

I funerali si sono svolti a San Pietro, Modica: tantissime le persone che hanno voluto omaggiare Maria Chiara per l’ultima volta: all’uscita, un drappo di palloncini bianchi è stato liberato nel cielo di Modica.

La donna, 29 anni, commessa in un supermercato e mamma di due bambini, era a bordo di una Ford Fiesta. L’impatto si è verificato con una Ka alla cui guida vi era un altro giovane, un ragazzo di Ragusa di 24 anni ancora ricoverato in gravissime condizioni in ospedale.

Ai familiari e ai suoi due bambini, le più sincere condoglianze da parte della redazione di Giornale Ibleo.