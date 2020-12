Il commercialista, figura sempre più centrale nella realtà socio- economica, potrà anche agevolare l’accesso al credito alle imprese siciliane. Tutto questo sarà possibile grazie al protocollo di intesa siglato tra la Conferenza regionale degli Ordini dei Commercialisti, rappresentata da Maurizio Attinelli e dall’ Irfis, finanziaria per lo sviluppo della Sicilia, rappresentata dal presidente, Giacomo Gargano. L’accordo è stato siglato alla presenza del direttore dell’Irfis, Calogero Guagliano, e di Tito Giuffrida, nella doppia veste di Consigliere dell’istituto finanziario e di commercialista. L’obiettivo è quello di facilitare l’accesso al credito alle piccole e medie imprese siciliane, con particolare attenzione a quelle che versano in uno stato di difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19, supportandole ed accompagnandole nel loro processo di risanamento, crescita e sviluppo finanziario. «Grazie a questo protocollo – sottolinea Maurizio Attinelli – il commercialista diventa figura sempre più centrale per le aziende, nel caso specifico fungerà da trait d’union tra le imprese e l’intermediario finanziario velocizzando l’iter per l’accesso al credito. Grazie all’accordo in questione, il commercialista permetterà sia di agevolare il percorso per l’ottenimento dei finanziamenti, supportando l’Impresa, sia di facilitare l’attività di verifica e di istruttoria dell’Irfis, offrendo consulenza all’Impresa, con particolare riferimento all’andamento economico/finanziario a consuntivo e alle prospettive economico/finanziarie future.

Infine, tale protocollo contribuisce ad ampliare le competenze tecniche specialistiche della nostra categoria in materia finanziaria. Il ruolo dei commercialisti viene riconosciuto e definito dall’articolo 2 del protocollo. Al fine di velocizzare le attività istruttorie relative alle misure previste dalla Legge di stabilità regionale 12.5.2020 n. 9, nell’art. 2 è previsto infatti quanto segue: le Parti

“… si impegnano a verificare la possibilità di utilizzare procedure di certificazione della spesa o dei dati economico-finanziari dichiarati dall’impresa istante mediante l’apporto dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili della Sicilia”.