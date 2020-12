In provincia di Ragusa sono 1.039 i positivi in isolamento domiciliare. A questi bisogna aggiungere i 16 in Rsa. Purtroppo, però, si registra un altro decesso.

I dati per Comune:

85 Acate

40 Chiaramonte

138 Comiso

3 Giarratana

5 Ispica

154 Modica

14 Monterosso

41 Pozzallo

195 Ragusa

23 Santa Croce

46 Scicli

280 Vittoria

15 da fuori provincia.

Per quanto riguarda il numero dei tamponi: 70.821 sono i molecolari, 18.113 i sierologici e 58.073 i test rapidi, per un totale di 147.007.

Sono 65 i ricoverati nei vari ospedali della provincia di Ragusa:

30 al Giovanni Paolo II: 14 in malattie infettive, 9 in area covid, 7 in terapia intensiva;

9 in area Covid del Maggiore di Modica

26 in area Covid del Guzzardi di Vittoria.

Il numero complessivo dei guariti è di 4.512.

Un nuovo decesso al Giovanni Paolo II, si tratta di un uomo di Ragusa di 73 anni. Il totale delle vittime sale così a 131.