Grossi problemi per Google oggi, 14 dicembre. Il motore di ricerca più famoso e usato del mondo è down: gli utenti di tutto il mondo stanno riscontrando alcune anomalie delle funzionalità più gettonate del momento, come quella delle videochiamate. Problemi anche per gli studenti che al momento sono in DAD: chi usa la piattaforma google meet, infatti, non ha potuto svolgere le lezioni in video-conferenza. Down anche youtube, gmail e google drive.