Intitolare l’ospedaletto di via Napoli a Pozzallo all’infermiere Saverio Armena, tragicamente scomparso a causa del Covid nei giorni scorsi. E’ questa la proposta che arriva da Giovanni Scala e che è stata inviata alle autorità competenti.

“I professionisti sanitari, infermieri, medici, personale socio-sanitario, per mesi e mesi sono stati al centro dell’opinione pubblica, a tratti anche elevati ad “eroi” in quanto in prima linea sul fronte dell’emergenza sanitaria che ha travolto il Paese, pur avendo svolto in realtà il lavoro che caratterizza la loro professione e il loro impegno deontologico-morale fra loro anche il nostro concittadino Saverio Armenia.

Il Coronavirus non ha risparmiato neanche il mondo sanitario: si è assistito e si assiste ancora oggi , purtroppo, alla fredda e giornaliera conta dei decessi e dei contagiati nella popolazione e nel personale medico – infermieristico.

Saverio, non solo durante la pandemia, ma da sempre ha lavorato con umiltà, serietà, puntualità e professionalità per dare una mano a tantissimi pazienti.

Non sono a conoscenza di chi sia la competenza e la proprietà dell’immobile di via Napoli a Pozzallo gestito dall’Asp di Ragusa, ma credo che Saverio meriti ciò per essere ricordato come esempio di vita dalle nuove e future generazioni di Pozzallo”.