Una crescita costante che posiziona ARD Discount come insegna di riferimento in Sicilia nel canale discount. Grazie all’incremento di 60 milioni di euro rispetto al 2019, registrando dunque un aumento percentuale di 35 punti alla 44esima settimana del 2020, l’Insegna di Ergon, concessionaria in Sicilia anche per i marchi Despar e AltaSfera, chiude il 2020 con grande soddisfazione.

ARD Discount conferma e migliora ulteriormente il trend di crescita intrapreso già nel 2019 quando aveva realizzato 45 milioni di euro di vendite in più rispetto al 2018 (+31%).

Frutto di una strategia di sviluppo che punta fortemente sulla valorizzazione del territorio, i risultati positivi di ARD Discount sono stati determinati anche da un’offerta sempre più ampia di prodotti a marchio. Grazie ad un’attenta selezione dei produttori italiani, in molti casi siciliani per le referenze MDD, e ad una filiera corta e controllata, l’Insegna garantisce a scaffale standard di qualità, sostenibilità e convenienza ancor più elevati per il consumatore finale.

Nel 2020 è stata intensa l’attività di apertura di nuovi punti vendita a servizio dei territori. Le 45 inaugurazioni hanno portato complessivamente ARD Discount a contare su 150 negozi che migliorano ulteriormente la copertura dell’Insegna in Sicilia e Calabria e che sono il frutto di una precisa politica per il franchising: analisi di fattibilità del progetto, valutazione del conto economico, allestimento del punto vendita, formazione del nuovo franchisor e consulenza continua hanno reso il progetto ARD Discount una formula di successo che ha consentito a molti imprenditori, giovani e meno giovani, di crearsi una nuova opportunità di lavoro e di futuro.

A conferma dell’efficacia della politica commerciale e delle strategie di espansione adottate, ARD Discount ha incrementato le proprie performance anche a parità di punti vendita rispetto al 2019. Con un + 29,5% a parità di pdv, ha infatti registrato un dato nettamente sopra la media dell’intero comparto discount che performa un +7% (fonte: Nielsen).

“I numeri dimostrano che la strada intrapresa è quella giusta. Siamo molto soddisfatti del trend di crescita che si è confermato anche nel 2020 nonostante la crisi economica. La costante fiducia manifestata dai nostri clienti rappresenta per noi motivo di orgoglio e ulteriore impegno per il futuro e stiamo già immaginando un 2021 intenso grazie a moltissime altre aperture di nuovi ARD Discount. Vogliamo offrire una customer experience sempre più in linea con le nuove tendenze di consumo, combinando qualità del prodotto e convenienza economica attraverso le nostre referenze MDD caratterizzate da una filiera corta e controllata. Nello specifico i nostri marchi premium “Terre e Tesori” e “Terre e Tesori di Sicilia” caratterizzano prodotti con grande valore aggiunto legato alla produzione nel nostro territorio ed alla qualità delle materie prime utilizzate. Connubio fondamentale per il successo dei prodotti e di Ard Discount”, ha dichiarato Marco Sgarioto, Direttore commerciale ARD Discount.