Una bambina di Pozzallo è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale Maggiore di Modica in quanto è stata azzannata da un cane, un rottwilwe.

La piccola ha riportato varie ferite, soprattutto al volto, ma per fortuna non è in pericolo di vita. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente.