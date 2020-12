Continua a scendere il numero dei positivi in provincia di Ragusa, ma purtroppo oggi si registrano altri due morti. Nello specifico, si tratta di un uomo di Acate di 92 anni deceduto al Guzzardi e un uomo di Vittoria di 78 anni deceduto al Giovanni Paolo II.

Al Guzzardi di Vittoria un uomo di Acate di 92 anni

Al Giovanni Paolo II un uomo di Vittoria di 78 anni.

Il totale delle vittime sale così a 135.

In provincia di Ragusa sono 934 gli attuali positivi, di cui 863 in isolamento domiciliare, 53 i ricoverati e 18 in Rsa.

I dati per Comune:

78 Acate

35 Chiaramonte

86 Comiso

3 Giarratana

2 Ispica

162 Modica

10 Monterosso

40 Pozzallo

167 Ragusa

23 Santa Croce

37 Scicli

212 Vittoria

8 da fuori provincia.

I guariti salgono a 4.955.

Per quanto riguarda il numero dei tamponi: 72.841 sono i molecolari, 18.740 i sierologici e 65.078 i test rapidi, per un totale di 156.659.