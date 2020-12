In provincia di Ragusa sono 838 gli attuali positivi, di cui 770 in isolamento domiciliare, 50 i ricoverati e 18 in Rsa. La curva dei contagi, dunque, continua ancora a scendere, ma purtroppo si registra un’altra vittima, un uomo di 67 di Acate ricoverato al Giovanni Paolo II. Salgono così a 136 i decessi totali dall’inizio della pandemia.

Questi i dati per Comune.

62 Acate

30 Chiaramonte

76 Comiso

1 Giarratana

8 Ispica

165 Modica

4 Monterosso

35 Pozzallo

141 Ragusa

23 Santa Croce

30 Scicli

189 Vittoria

6 da fuori provincia.

I guariti salgono a 5.129.

Per quanto riguarda il numero dei tamponi: 74.249 sono i molecolari, 19.116 i sierologici e 72.008 i test rapidi, per un totale di 165.373.