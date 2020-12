Il 18 Dicembre pressoil teatro Keyaki di Tokyo, si è tenuto un concerto per celebrare la nuova era Imperiale del Calendario Giapponese. In questa occasione, sono stati eseguiti due brani dell’arpista Modicano Fabio Rizza. In Giapponesi riconosce un’era per ogni regno di ciascun imperatore.Quella di Reiwa(la cui traduzione è “periodo di grande armonia”),è entrata in vigore lo scorso maggio 2019, con l’ascesa al trono del principe della corona Naruhito, figlio dell’imperatore Akihito, come 126° imperatore del Giappone. L’Arpista Modicano Rizza, che aveva già visitato Tokyo nel 2017 e si era esibito con la cantante Masami Okumura presso la Yamaha Hall, è stato invitato dalla stessa a comporre un brano proprio in occasione della nuova era imperiale. La composizione si intitola “Reiwa no uta” (tradotto: canzone dell’epoca Reiwa), mentre il secondo brano presentato al teatro Keyaki è un riadattamento di “Luminescence”, composizione per Arpa sola, sempre del maestro Rizza. In occasione di questo nuovo concerto della soprano Okumura, Fabio Rizza avrebbe dovuto eglistesso suonare i suoi brani, ma l’attuale situazione legata alla pandemia da Sars Cov 2 non lo ha permesso; è stato quindi sostituito dall’Arpista Giapponese Naomi Mizuno.Con l’aiuto di un poeta del luogo, la cantante Masami Okumura ha aggiunto il testo,interamente in Giapponese, sulle linee melodiche dei brani “Reiwa no uta” e “Luminescenze”, che hanno suggestionato il pubblico. Dopo anni di formazione e lavoro al Nord, l’arpista vive attualmente a Modica, dove ha avviato una serie di progetti legatialla valorizzazione dell’Arpa Classica e Celtica nel nostro territorio, intento a creare musica nuova per questo strumento e investendo proprio sulla didattica dell’Arpa.