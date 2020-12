Nella mattinata odierna, nei saloni della Prefettura, alla presenza dei vertici delle Forze di polizia territoriali, il Prefetto Filippina Cocuzza e i Commissari straordinari del Comune di Vittoria hanno sottoscritto il rinnovo del “Patto per Vittoria sicura”, già siglato il 25 ottobre 2018 all’indomani dell’insediamento della Commissione straordinaria alla presenza del Capo della Polizia.

La volontà di rinnovare il citato “Patto” risponde all’esigenza, sempre più sentita, di sicurezza e al bisogno di aumentare la percezione della stessa da parte della collettività nonché di assicurare la continuità delle attività intraprese e consolidare i risultati raggiunti, rappresentando un’importante premessa e un fondamentale strumento di affermazione della legalità per l’azione amministrativa.

Infatti, le principali linee di azioni contemplate dal “Patto” sono:

prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado;

promozione e tutela della legalità e dissuasione di ogni forma di condotta illecita, nonché la prevenzione dei fenomeni che comportano turbative del libero utilizzo degli spazi pubblici;

promozione del rispetto del decoro urbano;

promozione e inclusione della protezione e della solidarietà sociale;

individuazione di specifici obiettivi per l’incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione.

Al riguardo, il Prefetto ha sottolineato, che la complessità delle problematiche afferenti alla sicurezza di un territorio richiede da parte di tutti i soggetti pubblici, nel rispetto delle proprie competenze, un’azione coordinata e convergente finalizzata a rispondere alle istanze emergenti ma ancor più quale strumento di rafforzamento dei diritti e degli interessi della collettività locale;

In tale contesto, è stato evidenziato che la sicurezza dei cittadini è una componente indispensabile della qualità della vita e, pertanto, vi è l’esigenza che tale diritto sia garantito non soltanto in relazione alla criminalità organizzata, ma anche in rapporto ai fenomeni di criminalità diffusa presenti sul territorio dove si vive e si lavora, coniugando prevenzione, mediazione sociale, controllo e repressione attraverso la collaborazione sinergica tra Forze di polizia e Polizie locali quale valore aggiunto ai fini di una più incisiva azione di prossimità.

Il “motore” del “Patto” sarà la “Cabina di regia” costituita dai rappresentanti delle Forze di polizia territoriali e della Polizia municipale di Vittoria, coordinata dalla Prefettura, organo che sarà deputato a trattare periodicamente l’individuazione delle emergenze, delle istanze del territorio e delle priorità degli interventi in materia di sicurezza urbana; l’aggiornamento delle aree di criticità, anche in base a segnalazioni ed esposti di istituzioni o cittadini; l’ottimizzazione del flusso informativo tra la Polizia locale e la Forze di polizia; l’analisi dell’andamento dei reati e delle illegalità nell’area vittoriese e delle strategie più idonee per la prevenzione e il contrasto degli stessi nonché l’istruttoria delle tematiche inerenti l’attuazione del Patto da sottoporre all’esame del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.