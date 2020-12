Squadre dei vigili del fuoco sono in ricognizione nel territorio di Ragusa dopo la scossa di terremoto di questa sera: “confermata al momento l’assenza di richieste di soccorso”, scrivono su Twitter i vigili del fuoco, che stanno svolgendo dei sopralluoghi per verificare la sussistenza di danni di lieve entita’ su due edifici.

Il terremoto, dunque, non avrebbe provocato per fortuna danni a cose. Notizie invece arrivano un po’ da tutta la provincia di persone che si sono riversate in strada in seguito alla scossa di terremoto che da tutti è stata avvertita come un “boato”.