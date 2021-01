Il nuovo anno si apre senza decessi per positivi al Covid. Rimane quindi 166 il numero delle persone ragusane risultate positive al virus decedute dall’inizio della pandemia. Per quanto riguarda il bollettino dei contagi, sono 660, complessivamente i positivi nei 12 Comuni iblei, di questi 603 sono in isolamento domiciliare, 38 si trovano ricoverati nei Reparti Covid e 19 sono in Rsa a Ragusa

I dati per comune:

39 Acate

11 Chiaramonte

49 Comiso

0 Giarratana

11 Ispica

135 Modica

1 Monterosso

33 Pozzallo

104 Ragusa

39 Santa Croce

16 Scicli

159 Vittoria

6 da fuori provincia.

I guariti salgono a 5.787.

Per quanto riguarda il numero dei tamponi: 78.675 sono i molecolari, 20.459 i sierologici e 93.209 i test rapidi, per un totale di 192.343.