Il Vescovo di Ragusa, Monsignor Carmelo Cuttitta, in occasione della festa della theotokos che si celebra il primo giorno del 2021, è giunto pellegrino al Santuario per un atto di venerazione alla Madonna di Gulfi, a Chiaramonte.

Ha omaggiato con fiori incenso e una lampada la venerata immagine e ha pregato chiedendo la pace e la gioia per le nostre vite.

Il Vescovo di Ragusa, com’è noto, si è dimesso dall’incarico per problemi di salute. Una messa in suo onore sarà celebrata giorno 9 gennaio in Cattedrale a Ragusa. La comunità chiaramontana, così come tutta la Diocesi di Ragusa, continuerà a pregare per il Vescovo.

Foto: Pagina Facebook Santuario di Gulfi