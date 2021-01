Andrà in onda nella notte fra mercoledì 6 gennaio e giovedì 7 gennaio 2021 du Rai 1 il film “Madre Cabrini”, girato in parte a Chiaramonte Gulfi. Il film ha ricevuto negli Usa un Gabriel Award ed è stato proiettato alla Camera dei Deputati in occasione della Giornata dei Migranti 2019.

La messa in onda da parte della Rai contribuirà a far conoscere maggiormente questa donna straordinaria, originaria della terra lodigiana, prima santa degli Stati Uniti e Patrona dei Migranti.

Il film ha la regia di Daniela Guerrieri ed è interpretato dall’attrice Cristina Odasso.