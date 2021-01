A conclusione dell’analisi delle relazioni politico – amministrativi e dello stato di avanzamento del programma, avviata da parte del Sindaco e condivisa dalla coalizione, e nella prospettiva del raggiungimento pieno degli obiettivi programmati nell’ultimo anno di sindacatura, il Sindaco Enzo Giannone ha proceduto in data odierna all’azzeramento della Giunta e alla contestuale riassegnazione delle deleghe assessoriali, come di seguito indicato:

Caterina Riccotti

Vicesindaco – Affari generali e del personale – Affari sociali e scolastici – Cultura e Turismo – Centri d’incontro – Politiche giovanili – Rapporti con il Consiglio Comunale

Viviana Pitrolo

Lavori pubblici – Mobilità sostenibile – Pianificazione territoriale – Rigenerazione urbana – Patrimonio – Edilizia privata (SUE) – Sviluppo economico (SUAP)

Bruno Mirabella

Ecologia – Igiene Pubblica e Ambientale ; CED

Guglielmo Scimonello

Tributi – Borgate – Sport

Nino Alecci

Manutenzioni – Servizio idrico – Autoparco – Protezione civile

Il Sindaco si è riservato: Polizia Municipale – Sanità – Tutela degli animali – Finanze e tutto quanto non specificatamente attribuito.

Il Sindaco ringrazia l’assessore uscente Geom. Ignazio Fiorilla per la costante disponibilità, l’impegno profuso e il lavoro fatto nell’anno e mezzo di incarico assessoriale, in rappresentanza della Lista “Enzo Giannone Sindaco – Città aperta”, ora rappresentata in Giunta dal neo assessore Guglielmo Scimonello. Il Sindaco confida nell’apporto che Ignazio Fiorilla continuerà a dare alla coalizione, anche alla luce dell’esperienza maturata.

Il Sindaco ringrazia poi l’ex assessore Emilia Arrabito che ha scelto per motivi politici, in linea con il movimento dalla stessa rappresentata, di non condividere la necessità, affermatesi nella coalizione di “Civici e progressisti”, di rafforzare e consolidare la relazione tra maggioranza consiliare e rappresentanza in Giunta.

“E’ importante e nobile infine avere in Giunta un uomo come Nino Alecci, da anni al servizio dell’intera comunità, pronto a collaborare e ad essere presente per qualsiasi bisogno, un “cittadino modello” che non appartiene a nessuna parte politica ma appartiene alla città intera, la cui statura morale è esemplare per tutti noi e che incarna al meglio lo spirito della “Rivoluzione gentile”, dichiara il sindaco.