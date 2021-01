Sono sette le regioni in cui sono state individuate le aree potenzialmente idonee alla costruzione del deposito nucleare nazionale. La notizia è arrivata direttamente dal Governo, che ha tolto il segreto su una mappa di siti già in via di redazione dal 2003.

Le regioni interessate sono Piemonte, Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata, Sardegna e Sicilia. Nella Tavola generale allegata alla Cnapi (Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, dal cui sito è tratta la mappa) sono indicati anche i Comuni interessati nelle sette regioni.

In Sicilia sono state individuate quattro aree potenzialmente adatte. Si trovano nelle province di Trapani, Palermo e Caltanissetta. Nel dettaglio, i Comuni sono Trapani, Calatafimi-Segesta, Castellana Sicula, Petralia Sottana, Butera.

Ma il fronte del “no” al deposito di scorie nucleari in Sicilia è molto ampio: la politica regionale, in modo bipartisan, ha già detto che si oppone, stessa cosa vale per i sindaci dei comuni interessati. Senza contare che la Sicilia, nei decenni passati, ha già dato molto in termini ambientali.