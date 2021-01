Alla luce dell’aumento dei contagi, che è ulteriormente progredito rispetto alla scorsa settimana, la Regione siciliana ha chiesto ufficialmente al Governo che l’isola diventi zona rossa per due settimane. L’istanza sarà valutata nella cabina di regia convocata per domani a Roma. In caso si accettasse questa proposta, il presidente della Regione dovrà poi emanare un’apposita ordinanza