Sono 787 i positivi al Covid in provincia di Ragusa. 749 in isolamento domiciliare, 27 i ricoverati e 11 in RSA.

6391 i guariti dall’inizio della pandemia.

186 i decessi, uno in più rispetto a ieri: si tratta di una donna di 80 anni di Ragusa, morta in casa.

I tamponi totali dall’inizio della pandemia sono 227.556

Questi i dati per Comune:

20 Acate

26 Chiaramonte

74 Comiso

6 Giarratana

13 Ispica

119 Modica

2 Monterosso

30 Pozzallo

177 Ragusa

11 Santa Croce

31 Scicli

218 Vittoria

22 da fuori provincia.