Sono 787 i positivi in provincia di Ragusa (744 in isolmaneto domiciliare e 31 ricoverati) per Covid. Purtroppo, però, si registra un’altra vittima: una donna di 90 di Chiaramonte morta al Giovanni Paolo II.

I guariti sono 6419. Il totale dei tamponi eseguiti sono 238.542.

I dati per Comune:

Acate: 20

Chiaramonte: 25

Comiso: 65

Giarratana: 10

Ispica: 12

Modica: 125

Monterosso: 2

Pozzallo: 31

Ragusa: 180

Santa Croce: 10

Scicli: 30

Vittoria: 214

Fuori provincia: 20