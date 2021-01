Una buona notizia: nessun nuovo decesso di persona positiva al Covid in provincia di Ragusa. Resta fermo a 188 il numero di persone residenti nel Ragusano e risultate positive, decedute dall’inizio della pandemia.

Sono complessivamente 767 i positivi in provincia (ieri erano 787) e, di questi, 729 si trovano in isolamento domiciliare, 11 sono alla Rsa di Ragusa e 27 ricoverati nei reparti Covid degli ospedali iblei.

I guariti dal Coronavirus, dall’inizio della pandemia, sono 6.457.

I positivi per comune:

19 Acate

23 Chiaramonte

66 Comiso

9 Giarratana

13 Ispica

126 Modica

2 Monterosso

28 Pozzallo

176 Ragusa

10 Santa Croce

29 Scicli

207 Vittoria

Sono 21 i positivi che non sono residenti nel ragusano, ma si trovano in provincia.

Per quanto riguarda il numero dei tamponi: in totale 239.982.

Sono 27 i ricoverati tra gli ospedali di Ragusa e Vittoria. 21 al Giovanni Paolo II: 13 in malattie infettive, 1 in area grigia e 7 in terapia intensiva; 6 in area Covid del Guzzardi di Vittoria.