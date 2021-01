Il direttore del Distretto di Ragusa, dott. Giovanni Ragusa comunica ai cittadini ragusani che lo screening per i test rapidi, in programma per sabato 23 gennaio 2021, dalle ore 15.00 alle 17.00, per questo sabato, verrà anticipato di mattina e, precisamente, dalle ore 9.00 fino alle 11.00.

Pertanto, gli utenti che vorranno effettuare il test sono invitati a recarsi, nella suddetta postazione, di mattina.

La programmazione di sabato 23 gennaio è rivolta anche agli utenti del poliambulatorio di via Aldo Licitra – che dovranno effettuare Il test OBBLIGATORIO 24/48 ore prima delle prestazioni ambulatoriali e di diagnostica. Si ricorda che dovranno esibire il foglio/numero della prestazione e Tessera Sanitaria. Per i minori occorre compilare e portare il consenso informato.