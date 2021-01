Ha preso il via giovedì scorso, con il primo webinar dedicato a “La ricerca spirituale dell’uomo gravemente malato”, il corso di formazione alla cura e all’accompagnamento spirituale in cure palliative. L’appuntamento, promosso dall’ufficio nazionale per la pastorale della salute, è stato rilanciato, nella diocesi di Ragusa, dall’ufficio per la Pastorale della salute diretto dal sacerdote Giorgio Occhipinti. L’iniziativa è stata aperta ad assistenti spirituali e ad altre figure professionali che si occupano di cure palliative. L’iniziativa è curata da don Mario Cagna, cappellano, direttore dell’ufficio diocesano per la Pastorale della salute di Chiavari, dal diacono e dottore Guido Miccinesi, referente per la psico-oncologia, Sc Epidemiologia clinica e di supporto al governo clinico, istituto per lo studio e la prevenzione e la rete oncologica Ispro, e da Marianna Maglia, hospice Casa Betania card. Panico, Tricase, nel Leccese. Il primo appuntamento è stato caratterizzato dalle relazioni di Marco Maltoni su “Dignità umana e cura integrale”, Christina Puchalski su “La spiritualità nella pratica clinica” e Nausika Gusella su “Ricerca spirituale e religioni”. Il corso di formazione proseguirà l’8 aprile con l’appuntamento sul tema “Il corpo e i fatti della cura”. “In tutto – sottolinea don Occhipinti – sono sei gli approfondimenti in webinar promossi dall’ufficio nazionale per l’anno pastorale 2021-2022 e che puntano a fornire elementi specifici rispetto a un tema che merita la massima attenzione e di cui, in più occasioni, durante le iniziative promosse dal nostro ufficio diocesano, ci siamo occupati. Stiamo parlando della possibilità di confronto con relatori d’eccezione che meritano tutta l’attenzione da parte di chi parteciperà. Consigliamo a chi non l’ha ancora fatto di iscriversi ai prossimi appuntamenti. La partecipazione è gratuita e per accedere basta consultare il sito nazionale salute.chiesacattolica.it”.