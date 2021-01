Dopo alcuni giorni in cui non si registravano più decessi per covid in provincia di Ragusa, oggi purtroppo si registra un’altra morte a causa del virus: si tratta di una donna di 77 anni di Vittoria, morta in terapia intensiva all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

Attualmente, al Giovanni Paolo, sono 23 le persone ricoverate per covid, di cui 7 in terapia intensiva.

In totale, i positivi in provincia di Ragusa sono 581.