Un lungo fine settima rivolto allo screening test rapidi antigenici dedicato alla popolazione scolastica così come previsto dalle disposizioni dell’Assessorato regionale della Salute.

L’Asp di Ragusa, così come comunicato, ha attivato, in tutti i comuni della provincia, drive in per effettuare i test rapidi.

2882 è il dato della popolazione scolastica e di questi dieci sono risultati positivi.

Intanto, risulta essenziale pianificare dal 1°/02/2021 al 07/02/2021, il prosieguo della campagna di screening dedicato alle scuole superiori del territorio di riferimento dell’azienda, secondo il seguente calendario suddiviso nei sottoelencati comuni:

Distretto di Vittoria

Comiso – PO “R. Margherita”, dalle ore 15.00 alle 17:30 dal 01/02/2021 al 06/02/2021; dalle ore 9.00 alle ore 13.00 del 07/02/2021;

Vittoria – Fiera Emaia, dalle ore 15.00 alle 17:30 dal 01/02/2021 al 06/02/2021; dalle ore 9.00 alle ore 13.00 del 07/02/2021;

Distretto di Ragusa

Ragusa – presso Teatro Tenda – via Mario Spadola, nei giorni 01;02;03;05;06/02/2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00; dalle ore 9.00 alle ore 13.00 il 4 e il 7/02/2021;

Distretto di Modica

Scicli – c/da Zagarone “Protezione Civile”, dalle ore 15.00 alle 17.00 nei giorni 05-06/02/2021; dalle ore 9.00 alle ore 13.00 del 07/02/2021;

Modica – presso atrio comune, dalle 16.00 alle 20:30, nei giorni 02 e 05/02/2021;

Ispica – Sede Protezione Civile, dalle 9.00 alle ore 15.00 del 07/02/2021;

Pozzallo – presso Centro Direzionale ASI – Zona Industriale, dalle ore 15.00 alle 17.00 nei giorni 02;04;06/02/2021; dalle ore 9.00 alle ore 13.00 del 07/02/2021.