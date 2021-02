Domani, mercoledì 3 febbraio, è la festa liturgica di San Biagio. Un momento molto atteso per la comunità dei devoti e dei fedeli della città di Comiso. L’attenzione per il patrono continua ad essere molto elevata, anche in questo periodo di emergenza sanitaria, così come emerso durante le prime giornate di celebrazioni che hanno caratterizzato gli eventi programmati nella rettoria della chiesa Madre. Saranno otto, domani, le celebrazioni eucaristiche in programma. Si comincia alle 7,30 con la santa messa che sarà presieduta dal sacerdote Angelo Strada. Alle 9, invece, il rito della messa sarà celebrato dal sacerdote Franco Forti, alle 10,30 dal vicario foraneo, il sacerdote Salvatore Bertino. Quindi, a mezzogiorno, ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Innocenzo Mascali, rettore della chiesa di San Biagio. Alle 15,30, la celebrazione eucaristica sarà presieduta dal sacerdote Tonino Puglisi, alle 17 dal sacerdote Girolamo Alessi. Alle 18,30, poi, la santa messa presieduta dal sacerdote Roberto Asta, amministratore apostolico della diocesi di Ragusa. Infine, alle 20, la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Antonio Baionetta. Al termine di ogni messa, ci sarà la tradizionale benedizione della gola.