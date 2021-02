Purtroppo, dopo alcuni giorni, tornano i morti a causa del covid in provincia di Ragusa. Nelle ultime 24 ore si registrano altri due decessi di persone positive al Covid: si tratta di due uomini di Ragusa, uno di 83 anni deceduto in malattie infettive e l’altro 87 anni in area grigia.

Sale quindi a 196 il numero di persone positive decedute dall’inizio della pandemia.

Calano, invece, i contagi: i positivi sono complessivamente 290 (ieri erano 298), di cui, 265 si trovano in isolamento domiciliare, 7 sono alla Rsa di Ragusa e 18 ricoverati nei reparti Covid. Per quanto riguarda il numero dei tamponi, ne sono stati eseguiti in ttoale 283.953.

I dati per Comune:

8 Acate

6 Chiaramonte

26 Comiso

0 Giarratana

5 Ispica

50 Modica

1 Monterosso

4 Pozzallo

66 Ragusa

4 Santa Croce

8 Scicli

82 Vittoria

5 i positivi da fuori provincia

Sono 18 i ricoverati tra Ragusa e Vittoria. 15 al Giovanni Paolo II: 10 in malattie infettive, 1 in Area Grigia e 4 in terapia intensiva. 3 al Guzzardi in area Covid.

I guariti dall’inizio della pandemia sono 7.267.