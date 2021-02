C’è una buona notizia per la città di Giarratana: è tornata, dopo alcuni mesi, covid free. Il comune montano si conferma uno dei più “virtuosi” in generale in materia di Covid.

Nei momenti di maggior picco, ha avuto relativamente pochi contagiati, anche in rapporto al numero di abitanti.

Nel complesso, i positivi in isolamento domiciliare continuano a scendere in provincia di Ragusa, anche se purtroppo oggi si registrano due morti.