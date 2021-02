L’Uici di Ragusa comunica che l’ambulatorio oculistico sezionale per la prevenzione della cecità, nei nuovi locali di via Perlasca, sarà aperto dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30 di tutti i giorni feriali, tranne il sabato pomeriggio. Durante queste fasce orarie, gli interessati al servizio di prevenzione possono prenotare le visite oculistiche ed ortottiche solo per via telefonica e non in presenza al numero telefonico 0932.622201. Ai soci dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti che si prenotano per effettuare visite oculistiche, la sezione territoriale di Ragusa riserverà loro una via prioritaria. “Intanto – sottolinea il presidente Uici Ragusa, Salvatore Albani – i soci interessati alla campagna di vaccinazione anti-Covid concordata dalla nostra presidenza nazionale con il commissario nazionale preposto Domenico Arcuri, che dovrebbe partire prossimamente alla luce delle disponibilità delle dosi vaccinali, possono prenotarsi da tutta la provincia presso gli uffici sezionali, al numero telefonico 0932.247252, per essere poi ricontattati direttamente non appena ci saranno rese note la tempistica e le modalità di vaccinazione”.

L’Uici comunica, inoltre, ai soci dell’area iblea che, per facilitare un contatto telefonico più immediato e diretto con gli uffici sezionali, è stato attivato il numero telefonico 0932.247252. “Questo numero – prosegue il presidente Albani – vi farà parlare direttamente con gli uffici sezionali bypassando la segreteria e l’opzione per le prenotazioni delle visite oculistiche presso il nostro ambulatorio. Per le prenotazioni di visite in ambulatorio o per ascoltare i messaggi della nostra segreteria telefonica, rimane sempre valido il numero che tutti i soci conoscono, vale a dire lo 0932.622201”.