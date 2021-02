Approvato con 38 voti favoreli e 16 contrari l’emendamento di Nello Dipasquale che consentirà ai neo eletti del comune di Vittoria di votare per la provincia! tra i 16 contrari proprio Forza Italia e Diventerà bellissima di Musumeci che avrebbe preferito non far partecipare Vittoria per garantire al centro destra una maggiore chance di vincita.

“E’ una scelta di democrazia” ha commentato dopo il voto vincente Nello Dipasquale: “Non si poteva precludere alla collettività vittoriese di partecipare a questa importante elezione che sancirà il governo dell’area vasta della nostra provincia per cinque anni. Ritengo invece che ripristinare la democrazia aiuti i cittadini ad essere maggiormente consapevoli delle scelte operate dai governanti.

E sappiamo tutti che le nuove province senza aiuti dallo Stato saranno a carico prevalentemente dei comuni partecipanti. Farne parte in modo consapevole aiuterà non poco fare scelte equlibrate. Purtroppo la destra di Musumeci, superficiale e lontana dai problemi reali della gente non tiene in considerazione che i cittadini pagheranno con altre tasse le scelte che faranno le nuove province, ma si sofferma sui giochi di potere per distribuire cariche di potere, vuote ed inuitili, come merce di scambio per le imminenti regionali. Ci attendono giorni difficili ed è bene che ci si soffermi sulle maggiori potenzialità offerte dalla democrazia piuttosto che sui retaggi di un falso autoritarismo, ed una gestione del potere senza alcun risultato”.