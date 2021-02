La Compagnia di Ragusa ha invece interrotto un droga party che un gruppetto di giovani aveva organizzato in una villetta di Marina di Ragusa. I militari della Sezione Radiomobile del capoluogo ibleo sono intervenuti su segnalazione di un cittadino che ha sentito dei rumori inconsueti provenire da un’abitazione e, temendo un furto in atto, ha chiamato il 112. Giunti sul posto i Carabinieri hanno invece scoperto un festino in piena regola nell’ambito del quale 7 giovani stavano consumando stupefacente noncuranti dei divieti di assembramento e circolazione dopo le 22. Per tutti sono ovviamente scattate le sanzioni per l’inosservanza della normativa anti Covid unitamente ai verbali per le violazioni in materia di stupefacenti.