Il recente declassamento della Sicilia a zona arancione non ha interrotto la vigilanza dei Carabinieri per il rispetto delle vigenti normative per contrastare la pandemia da Covid19. La scorsa settimana infatti i militari del Comando Provinciale di Ragusa hanno controllato complessivamente 804 persone e 106 esercizi pubblici elevando in totale 22 sanzioni per violazione delle norme volte a contenere il diffondersi del virus. La maggior parte delle persone sanzionate infatti sono state sorprese a circolare oltre le ore 22.00 senza giustificato motivo, altri, per non indossavano la mascherina o prendevano parte ad assembramenti senza rispettare il distanziamento sociale. Non sono mancate, nel complesso delle verifiche, situazioni singolari. I militari della Compagnia di Vittoria sono infatti intervenuti nella sera del 1° febbraio all’interno dell’ex campo di concentramento adiacente alla fiera “Emaia” dove un gruppo di giovani assisteva alle spericolate (pericolose) evoluzioni di un’auto che si è scoperto poi essere condotta da un soggetto minorenne, dunque privo di patente. Tutti i ragazzi presenti sono stati identificati e condotti presso la caserma sede del Comando Compagnia di Vittoria dove si sono visti notificare i verbali per la violazione del divieto di uscita dalla propria abitazione oltre le ore 22 in aggiunta alle infrazioni commesse al Codice della Strada. Sempre l’Arma di Vittoria è intervenuta in via Roma angolo via Palestro, dove sono state sanzionate 5 persone, tutte di origine nordafricana.

Foto: Repertorio