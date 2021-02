C’è un’altra vittima del Covid in provincia di Ragusa: il decesso riguarda un uomo di Vittoria di 99 anni deceduto in area grigia al Giovanni Paolo II. Sale quindi a 197 il numero di persone positive decedute dall’inizio della pandemia.

A questo si aggiunge un altro calo del contagio: i positivi sono complessivamente 270 (ieri erano 290), di cui, 250 si trovano in isolamento domiciliare, 7 sono alla Rsa di Ragusa e 13 ricoverati nei reparti Covid. Il numero totale di tamponi eseguiti è di 286.309.

I dati per Comune:

6 Acate

7 Chiaramonte

24 Comiso

0 Giarratana

7 Ispica

40 Modica

1 Monterosso

5 Pozzallo

63 Ragusa

1 Santa Croce

8 Scicli

83 Vittoria

5 i positivi da fuori provincia.

Sono 13 i ricoverati tra Ragusa e Vittoria. 11 al Giovanni Paolo II: 6 in malattie infettive e 5 in terapia intensiva.

2 al Guzzardi in area Covid. I guariti sono 7.291.