Nasce RagusAttiva, organizzazione no-profit fondata da Piero Pizzo, Laura (Ant) Buttacavoli, Federico Guida, Marco Spadaro, Giulio Cascone e Gianni Carfì, un gruppo di giovani stanchi di vedere la propria terra deturpata dall’immondizia, trascurata e privata della sua bellezza. Ragusattiva siamo Noi, ma siete anche Voi, nel momento in cui decidete di uscire di casa e aiutare in qualsiasi modo la comunità e l’ambiente.

Com’è nata questa idea? L’ispirazione si trova ovunque, in qualsiasi angolo della strada, nell’immensa quantità di rifiuti che stanno sommergendo la nostra Provincia e soprattutto le nostre campagne. Si trova anche nei cambiamenti climatici: 25° nel mese di febbraio, temperature che toccano anche i 45° in estate, come se fosse la normalità. Si trova nella mancanza di rispetto verso la Natura e la Fauna, con la caccia di animali, come conigli, volpi, lepri, qualsiasi tipo di volatile esistente, protetto e non.

L’associazione è figlia della rabbia e del disappunto di tutti noi, verso tutti coloro che fanno i furbi, ad esempio lanciando il sacchetto sulle strade provinciali o tagliando gli alberi. Se si continua con questo stile di vita, si creerà un danno irreversibile, per noi, per l’ambiente e la salute.

Adesso è il momento di AGIRE. Noi come associazione, ci teniamo a ringraziare Vanja Venuti, straordinaria donna che ha fondato MessinAttiva, insieme ad altri volontari ed è stata per noi il trampolino di lancio.

Le principali caratteristiche di RagusAttiva sono tre: voglia di CAMBIARE, USCIRE E FARE qualcosa.

Spesso ci si sente inutili e impotenti, in realtà anche un piccolo gesto è utile alla causa.

Domenica 7 febbraio, noi di RagusAttiva, con la collaborazione di 60 volontari, abbiamo ripulito la zona di contrada Ficazza. Sono stati raccolti quattrocento sacchi, che si aggiungono ai sacchi già chiusi e presenti in loco, che sono stati in seguito raccolti in un’ampia area per il ritiro.

RagusAttiva non si ferma qui. Abbiamo un calendario fitto di impegni e di interventi di PULIZIA E RIPIANTUMAZIONE, in quanto il nostro sguardo è rivolto verso la riqualificazione dell’ambiente e del territorio e la sensibilizzazione sociale al tema ambientale.

Ogni giorno ci arrivano segnalazioni, segno che da un lato la situazione è critica e dall’altro c’è una forte esigenza nel riavere un ambiente privo di sporcizia, e ci auguriamo che tali segnalazioni siano accompagnate da FATTI, ovvero dall’aiuto da parte dei cittadini.

Ognuno di voi sarà il benvenuto nella nostra associazione. A breve, daremo tutte le info utili per diventare soci dell’associazione e sostenerci. La forza di RagusAttiva sta nella collaborazione da parte di tutti.

Piantare alberi, limitare l’uso della plastica, rispettare gli animali, raccogliere un sacchetto dalla strada anche se non è vostro, tutto ciò FA LA DIFFERENZA. Siate sempre attivi per la comunità e per l’ambiente.