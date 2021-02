“Ieri sono stato all’Rsa Covid del Maria Paternò Arezzo. Sei malati in reparto. La cosa strana? Una malata che non parlava mai appena ha sentito la mia preghiera ha cominciato a parlare e a pregare continuamente tra lo sgomento di tutti. Mi sono commosso profondamente”. E’ il racconto del direttore dell’ufficio diocesano per la Pastorale della salute, il sacerdote Giorgio Occhipinti, dopo che ieri sono proseguite le iniziative propedeutiche alla Giornata diocesana del malato che anche a Ragusa sarà celebrata domani, giovedì 11 febbraio, in occasione della ricorrenza della memoria liturgica della Beata Maria Vergine di Lourdes. Ieri, don Occhipinti ha proseguito la visita nei reparti, iniziata lunedì, all’Rsa Covid del Paternò Arezzo. Per la benedizione, don Occhipinti utilizza una statuina raffigurante la madonnina del santuario di Lourdes, uguale a quella della grotta. A ogni degente, inoltre, è stata donata una immaginetta della Madonna. Gli appuntamenti di oggi, invece, sono i seguenti: alle 10 visita e benedizione dei malati Covid dei reparti Sub intensiva e Rianimazione; alle 11 celebrazione eucaristica e benedizione dei malati, dei medici, degli infermieri e degli operatori sanitari del reparto di Rianimazione del Giovanni Paolo II. Alle 16 si terrà la celebrazione eucaristica in streaming per i malati Covid a domicilio nella cappella dell’ospedale Civile. Domani, 11 febbraio, giornata clou della manifestazione, si terranno i seguenti appuntamenti: alle 10 celebrazione eucaristica e benedizione dei malati con la partecipazione della Samot nel reparto Hospice del Maria Paternò Arezzo; alle 15,30 momento di preghiera per i malati e atto di affidamento alla Madonna di Lourdes animato dall’Unitalsi sottosezione di Ragusa nel piazzale dell’ospedale Giovanni Paolo (a causa delle misure antiCovid potranno partecipare solo alcuni rappresentanti delle associazioni di volontariato); alle 16 la celebrazione eucaristica e la benedizione dei malati, animata dall’associazione di comicoterapia “Ci ridiamo su”, prevista nella torre B, al piano terra, dell’ospedale Giovanni Paolo II. Durante la santa messa, sarà collocato all’interno della Torre B il simbolo della Giornata diocesana del malato realizzato dal Csr di Ragusa.