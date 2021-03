Stretta anti-covid a Marina di Ragusa: nella frazione turistica si potrà transitare e passeggiare, ma non si potrà sostare. E’ stata firmata questa mattina un’ordinanza che vieta gli assembramenti nei luoghi di ritrovo turistici e della movida della frazione balneare. Da oggi e fino al 6 aprile, dalle 16 alle 22, scatta il divieto di stazionamento delle aree del Porto turistico, piazza Torre, piazza Duca degli Abruzzi, Lungomare Andrea Doria, Lungomare Mediterraneo, piazza Malta, via Tindari. L’ordinanza sindacale e’ stata emessa dopo l’incontro che si e’ svolto stamattina in Prefettura, presenti il Questore, i comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza ed i rappresentanti dell’ASP sui rischi degli assembramenti nel weekend. Negli ultimi fine settimana, Marina di Ragusa aveva visto innalzarsi le presenze nei più noti luoghi di ritrovo