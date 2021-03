A Messina, nel cuore del centro storico, in una delle arterie principali della città, nasce Letrevì, il nuovo ristorante dal gusto contemporaneo, che porta la firma dello chef Paolo Romeo. In un ambiente dal design ricercato, dove ogni dettaglio è curato alla perfezione, lo chef messinese – che si è fatto conoscere dal grande pubblico per aver trionfato al Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo nel 2017 – esprimerà la sua idea di cucina in cui eleganza, colore e gusto dialogano tra loro. Romeo, che fa parte della prestigiosa associazione Charming Italian Chef, che riunisce un centinaio di grandi professionisti del settore e oltre cinquanta stelle Michelin, propone una cucina creativa che ha le sue radici nel territorio e si fonda sulla ricerca delle migliori materie prime.

“Abbiamo scelto Paolo Romeo – spiega l’imprenditrice Antonella Ruggeri – perché è un messinese che crede nel suo territorio e si è voluto mettere in gioco nella sua città anziché portare le sue potenzialità fuori, dove già aveva vinto. Paolo a Messina ha le sue radici ed è qui che deve rimanere. Per questa ragione Letrevì gli darà la possibilità di esprimersi al meglio, dando lustro alla città”.

“Sono felice di ripartire dalla mia città – ha commentato Paolo Romeo -. Mi sono fatto apprezzare fuori dalla Sicilia, ho lavorato benissimo a Carpi e Genova ma Messina resta la mia città e la amo profondamente. È qui che voglio stare, insieme alla mia famiglia, e ho colto con entusiasmo la proposta di entrare a far parte della società. Abbiamo lavorato molto su questa idea che finalmente, nonostante la pandemia, è diventata realtà. Letrevì da oggi è la mia seconda casa”.

Antonella Ruggeri, che gestisce con successo altri rinomati locali in città, è certa di aver puntato sulla persona giusta e si è dichiarata entusiasta di iniziare questa nuova avventura gastronomica che non si limita solo alla ristorazione di qualità ma che punta anche al buon bere. A fianco del ristorante, infatti, è presente l’elegante cocktail bar Le3V dove si potranno gustare i cocktail del bartender Marco Romano. “La nostra idea – spiega il direttore responsabile del cocktail bar Gabriele Arcovito – è di proporci al mercato con un’offerta interessante. Oltre a un’ampia selezione di vini, abbiamo puntato su grandissima varietà di etichette di distillati e su una proposta culinaria in cui oltre ai taglieri di salumi e formaggi siciliani, si potranno gustare le sfiziose specialità dello chef Romeo, dalle tapas di pesce crudo e cotto alla nuova pizza al padellino 3V.0 con ingredienti siciliani, alla focaccia genovese ripiena di mortadella siciliana e limone Interdonato IGP di Sicilia”.

Ristorante e cocktail bar dialogheranno, grazie alla cucina di Romeo, ma hanno due ingressi separati. Il primo affaccia su via I settembre, al secondo si accede da via Garibaldi. Il nome “Letrevì” infatti è stato scelto perché il nuovo locale si affaccia appunto su tre vie, Garibaldi, I settembre e Cratemene, mentre il logo a tre punte richiama la Sicilia. “Nel nostro ristorante – ha spiegato ancora Antonella Ruggeri – vogliamo esaltare la Sicilia a tutto tondo, non solo in cucina. Negli arredi infatti si ritrovano forti richiami simbolici alla nostra terra, con ceramiche e teste di moro siciliane”.

Con la Sicilia in zona gialla, ristorante e cocktail bar resteranno aperti tutti i giorni, per pranzi e aperitivi fino alle ore 18.00, ad esclusione del lunedì. Eccezion fatta per il prossimo lunedì 8 marzo in cui il locale resterà aperto per celebrare la giornata dedicata alle donne.