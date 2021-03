Sin dalle prime ore di oggi è stata avviata all’Asp di Ragusa la prenotazione relativa alla campagna vaccinale per le persone con elevata fragilità, così come indicato nella nota dell’Assessorato regionale della Salute.

Nella suddetta nota sono elencate, le categorie, ridefinite, di priorità secondo lo schema contenuto nelle “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti – Sars-Cov-2/COVID-19.

Di seguito le categorie:

Categoria 1: elevata fragilità (persone estremamente vulnerabili; disabilità grave);