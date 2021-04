Gravissimo episodio questa notte a Vittoria, in via Evangelista Rizza: due persone sono state accoltellate per cause ancora in fase di accertamento. Uno di loro è rimasto ferito in modo lieve, un altro è stato trasportato in ospedale e avrebbe subito un delicato intervento ma non sarebbe in periocolo di vita.

Non sono ancora state rese note le modalità e i motivi del gesto. Secondo le prime testimonianze, a compiere il gesto sarebbe stato un uomo di 50 anni con problemi psichici, noto nel quartiere. Sulla vicenda indagano i carabinieri.