Una tragedia si è verificata questo pomeriggio sulla Comiso-Santa Croce, la Sp. 20. A restare coinvolo un furgone

Renault condotto da un commerciante che, per cause ancora in fase di accertamento si è scontrato con una Ford Fiesta occupata, secondo le prime informazioni, da ragazzi extracomunitari.

Sono 4 i morti, e sarebbero tutti i passeggeri della Fiesta.

La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti: sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118, i vigili del fuoco, la Polizia municipale di Comiso, la Polizia di stato.

Notizie in aggiornamento.

