Proseguono senza sosta a Ragusa i servizi di prevenzione e controllo del territorio disposti dal Questore di Ragusa, Giusi Agnello, che vedono la Polizia di Stato costantemente impegnata nel controllo del territorio e soccorso pubblico.

In particolare, nella tarda serata di sabato 23 aprile u.s., le Volanti, a seguito di segnalazione giunta sul numero di emergenza 112 Nue, ove l’interlocutore riferiva che l’anziano genitore, un ragusano di 83 anni, dopo essere uscito nel pomeriggio per andare a raccogliere verdure non aveva più fatto rientro, iniziavano le ricerche.

Grazie alla geo-localizzazione, posta in essere immediatamente dalla sala Operativa della Questura, del telefono cellulare dell’anziano le ricerche si concentravano in una zona di campagna a confine tra i comuni Ragusa, Monterosso Almo e Giarratana. Proprio in tali luoghi, veniva prima rinvenuta l’auto e poi, verso le ore 03.00 la persona che veniva rintracciata in buone condizioni di salute e successivamente affidata al figlio. In merito all’accaduto, l’anziano riferiva ai poliziotti che raccogliendo le verdure aveva perso il senso dell’orientamento senza riuscire a trovare più la propria autovettura. Preso dal panico, continuava a girovagare per le campagne, non riuscendo neanche a chiamare i soccorsi nonostante avesse con sé il proprio telefono cellulare.