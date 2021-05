Sono 4 i morti per covid oggi in provincia di Ragusa. Sale quindi fermo a 253 il numero di persone positive decedute dall’inizio della pandemia.

Per quanto riguarda i positivi, invece c’è un altro calo: complessivamente sono 1.571 (ieri erano 1.583), di cui, 1.496 si trovano in isolamento domiciliare, 11 sono alla Rsa di Ragusa e 64 ricoverati nei reparti Covid.

Per quanto riguarda il numero di tamponi ne sono stati eseguiti in totale 484.881.

I dati per Comune

37 Acate

22 Chiaramonte

270 Comiso

11 Giarratana

22 Ispica

100 Modica

8 Monterosso

78 Pozzallo

362 Ragusa

57 Santa Croce

66 Scicli

463 Vittoria

I ricoverati al Giovanni Paolo II di Ragusa sono 59, così suddivisi: 28 in malattie infettive (25 residenti in provincia e 3 fuori provincia); 17 in astanteria Covid (14 residenti in provincia e 3 fuori provincia) e 14 in terapia intensiva (tutti residenti in provincia). Al Guzzardi di Vittoria 5 ricoverati: 1 in ostetricia e 4 in area Covid (tutti residenti in provincia).

I guariti dall’inizio della pandemia sono 9.548.