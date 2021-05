La Festa della Mamma, che si celebra quest’anno, domenica 9 maggio, è l’occasione perfetta per promuovere attività di conoscenza e prevenzione sul tumore al seno.

Il Centro di riferimento regionale di senologia – Breast Unit – dell’Asp di Ragusa – per la ricorrenza – ha organizzato un banchetto informativo per presentare – alle donne che si trovano a transitare per raggiungere l’hub per la vaccinazione – l’apertura dei nuovi sei ambulatori di senologia, attivati già da qualche giorno, nei distretti di: Ragusa, Modica e Vittoria.

Gli ambulatori di senologia afferiscono all’ UOSD di Chirurgia senologica, direttore Marco Ambrogio.

L’Unità Semplice Dipartimentale di Chirurgia Senologica fa parte del percorso Breast Unit di Ragusa – un modello di assistenza specializzato nella diagnosi, cura e riabilitazione psicofisica delle donne affette da carcinoma mammario, dove la gestione della paziente è affidata ad un gruppo multidisciplinare di professionisti dedicati e con esperienza specifica.

I referenti degli ambulatori: dott. Marco Ambrogio e la dott.ssa Daniela Pluchino forniranno informazioni sull’attività dei suddetti ambulatori.

Inoltre, verrà distribuita una brochure informativa con le indicazioni delle Unità afferenti alla breast unit e le modalità di prenotazione per visita senologica.