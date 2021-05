Ancora tre morti per covid in provincia di Ragusa oggi, 9 maggio. In totale i morti dall’inizio della pandemia in provincia sono 259.

I tre decessi sono avvenuti all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa: una donna di 83 anni di Ragusa e una donna di 71 anni di Pozzallo morte nel reparto di Rianimazione e una donna di Scicli morta in area grigia.

I positivi al Covid in totale in provincia di Ragusa sono 1.555 di cui 1.495 in isolamento domiciliare, 58 ricoverati e 8 nella Rsa dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa.

I guariti dall’inizio dell pandemia sono 9.633.

I dati per Comune:

37 Acate

23 Chiaramonte Gulfi

277 Comiso

10 Giarratana

23 Ispica

91 Modica

8 Monterosso

70 Pozzallo

331 Ragusa

62 Santa Croce Camerina

69 Scicli

498 Vittoria

Per quanto riguarda i tamponi ne sono stati eseguiti in totale 490.276.