Intervista ad Alessio Addario, imprenditore e fotografo professionista

“La passione che avevi per la foto l’hai trasformata in una vera e propria professione ma come e quando nasce questa passione?”

Questa passione nasce fine anni ’90 grazie ad un regalo dei miei genitori: una “macchinetta gialla fotografica” per bambini con cui scattavo foto a qualsiasi cosa e ovviamente bruciavo rullini. Nel periodo adolescenziale ho iniziato ad approfondire le tecniche. In realtà non ho mai smesso di studiare e sperimentare tecniche differenti. Ultimamente sto approfondendo tematiche più specifiche.

“Da studente a formatore: come strutturi le tue lezioni?”

Per la formazione collaboro con lo studio fotografico di Emiliano Tidona. Il corso base è aperto a chiunque: basta avere una macchina fotografica e la voglia di mettersi in gioco. E’ meraviglioso e stimolante notare i miglioramenti fatti finora dai ragazzi, perché in fondo non è necessario diventare fotografi professionisti ma semplicemente aver voglia di migliorarsi. Per il corso avanzato ovviamente dobbiamo valutare il grado di preparazione per studiare le lezioni su misura per l’intera classe.

“Nell’era del digitale, i social media rappresentano per molti professionisti, un trampolino di lancio per una nuova utenza ed una nuova fetta di mercato. Tu che rapporto hai con i social?”

Sicuramente rappresentano un’opportunità da non sottovalutare. Come vetrina e strategia di marketing sono sicuramente da implementare. Personalmente prediligo sempre l’approccio classico relazionale dell’appuntamento in studio, infatti le mie pagine social sono gestite esclusivamente come portfolio. Non escludo un cambio di strategia.

“Imprenditore e fotografo professionista sei un esempio per chi in questo periodo vuole o ha necessità di reinventarsi. Hai consigli pratici da condividere?”

Nel caso in cui si abbiano diverse possibilità, consiglio ovviamente di scegliere quella che più fa al caso proprio e alle proprie esigenze. Per quanto mi riguarda amo entrambe le professioni per cui le seguo entrambe con passione, a volte dimenticandomi anche di dormire la notte! Ovviamente nel momento storico in cui ci troviamo, non è raro trovare aziende od imprenditori che hanno difficoltà ad andare avanti. L’ideale sarebbe non abbandonare gli obiettivi che ci si poneva inizialmente, ponendo particolare attenzione a ciò che sta succedendo, orientandosi sulla base delle nuove esigenze del mercato (un esempio concreto possono essere alcune aziende tessili che hanno iniziato a produrre mascherine). Personalmente, in quanto fotografo professionista, venendomi a mancare l’opportunità degli eventi, ho preferito sfruttare questi spazi vuoti, riprendendo dal cassetto progetti mai realizzati proprio per la mancanza di tempo.

In questo particolare periodo storico di cambiamenti repentini, avere più talenti da sviluppare potrebbe essere un punto di forza da attenzionare. Alessio rappresenta il professionista del 2021 che, per esigenza e/o passione, si reinventa creando nuove occasioni.