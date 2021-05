Ancora un decesso in provincia di Ragusa a causa del Covid. Si tratta di una persona di Vittoria, di 79 anni, ricoverata in terapia intensiva.

Sale quindi a 265 il numero di persone positive decedute dall’inizio della pandemia. Per quanto riguarda i positivi c’è invece un calo: complessivamente sono 1.532 (ieri erano 1.557), di cui, 1.469 si trovano in isolamento domiciliare, 8 sono alla Rsa di Ragusa e 55 ricoverati nei reparti Covid. Per quanto riguarda il numero di tamponi dall’inizio della pandemia ne sono stati effettuati in totale 499.564.

I dati per Comune:

41 Acate 22 Chiaramonte 267 Comiso 7 Giarratana 26 Ispica 63 Modica 8 Monterosso 63 Pozzallo 309 Ragusa 62 Santa Croce 64 Scicli 537 Vittoria

I guariti dall’inizio della pandemia sono 9.875.